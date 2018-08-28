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29.08.2018

Строительство мусороперерабатывающего завода под Ангарском планируют начать в 2019 году

Ангарск, 29.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Строительство мусороперерабатывающего завода на промплащадке Ангарска планируется начать в 2019 году. Об этом 29 августа заявил министр природных ресурсов Иркутской области Андрей Крючков.

По его словам, сейчас завершается этап проектирования и до конца года правительство региона надеется пройти все этапы его согласования. Министр отметил, что власти намерены учесть опыт строительства аналогичного завода под Москвой.

– Он почти полностью автоматизирован, его строительство обошлось в 2 млрд рублей, – отметил глава ведомства.

По его словам, в Приангарье проектирование завода ведется полностью на средства областного бюджета. Ожидается, что строительство будет финансироваться на 79% из федерального бюджета и на 21% из региональной казны. Построить завод планируется за два года, не считая периода пусконаладочных работ.

Предполагается, что предприятие будет обслуживать иркутскую агломерацию, позволяя постепенно сокращать число полигонов в этом районе. Завод планируется разместить в промзоне под Ангарском, рядом с действующим городским полигоном твердых коммунальных отходов. Изначально проектная мощность предприятия планируется в объеме 200 тысяч кубометров в год с возможностью дальнейшего увеличения до 400 тысяч кубометров.

– Мы сразу закладываем перспективу роста, потому что Иркутск, Ангарск и Шелехов постоянно растут, особенно разрастается Иркутский район, соответственно, и объем отходов увеличивается, – рассказал министр.

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