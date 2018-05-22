В Баяндаевском районе обнаружили 14 нелегальных свалок площадью почти 150 тысяч «квадратов»

Баяндаевский район, 23.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Баяндаевском районе при прокурорской проверке выявили 14 незаконных свалок мусора общей площадью около 141 тысячи квадратных метров.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области, также установлено, что органы местного самоуправления не принимают своевременно мер по ликвидации этих мусорок. В адрес главы МО «Баяндай» внесено представление с требованием ликвидировать три несанкционированные свалки, расположенные в границах села Баяндай.

Кроме того, в Баяндаевский районный суд направлено пять административных исковых заявлений об обязании МО Люры, Гаханы, Курумчинский, Хогот и Ользоны ликвидировать еще 11 несанкционированных свалок.

Также в ходе настоящей проверки установлено, что администрация Баяндаевского района не устранила свалку на 7-8-м километре автомобильной дороги «Баяндай-Еланцы-Хужир». Удовлетворенные судом исковые требования прокурора об очистке территории земельного участка не исполняются.

Прокуратурой мэру Баяндаевского района Анатолию Табинаеву внесено представление.