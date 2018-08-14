В части Правобережного округа Иркутска на полтора дня отключат холодную воду

Иркутск, 15.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске будет отключено холодное водоснабжение в границах улиц: Кожова, правый берег реки Ангары, левый берег реки Ушаковки, Красноярская, Советская, Байкальская, Подгорная, Тимирязева, 3 Июля.

Как сообщает пресс-служба администрации Иркутска, отключение планируется с 22:00 16 августа до 10:00 18 августа. Причина – проведение планово-предупредительных ремонтных работ на сетях водопровода и канализации.