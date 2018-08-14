ТЕМЫ
Архив
< Август 2018 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Сегодня
ЖКХ
15.08.2018

В части Правобережного округа Иркутска на полтора дня отключат холодную воду

Иркутск, 15.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске будет отключено холодное водоснабжение в границах улиц: Кожова, правый берег реки Ангары, левый берег реки Ушаковки, Красноярская, Советская, Байкальская, Подгорная, Тимирязева, 3 Июля.

Как сообщает пресс-служба администрации Иркутска, отключение планируется с 22:00 16 августа до 10:00 18 августа. Причина – проведение планово-предупредительных ремонтных работ на сетях водопровода и канализации.

ТЕПЕРЬ: новости ЖКХ в Иркутске и области — в Telegram

Тайны ЖКХ - изнутри

Загрузка...

Сервис для бизнеса

Тэги:
 
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске