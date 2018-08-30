Иркутск, 31.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В этом году в Иркутске отопительный сезон планируется начать 15 сентября. Об этом сообщил начальник департамента инженерных коммуникаций и жилищного фонда администрации Иркутска Дмитрий Анчутин 31 августа во время выезда по проверке готовности многоквартирных домов областного центра к зиме.

В Иркутске насчитывается свыше шести тысяч многоквартирных жилых домов. Предъявление управляющими домами готовых к приемке домов заканчивается в конце августа, две недели остается на их проверки, получение документов, подписание актов, устранение замечаний, если таковые возникают.

– Теплоснабжение Иркутска осуществляется с Ново-Иркутской ТЭЦ и 36 котельных города. Сейчас готовы 28 котельных, остальные также будут готовы до 15 сентября, – рассказал Дмитрий Анчутин.

Представитель администрации также сообщил, что на сегодняшний день жилищный фонд Иркутска готов к зиме на 90%. Тепловые сети тоже готовы на 90%, сети водоснабжения и водоотведения на 95%.

– Что касается нормативных запасов топлива, он обеспечен. Организациями ЖКХ на подготовку к отопительному сезону было выделено более 1 млрд рублей, в том числе около 800 млн рублей – на закупку топлива. К отопительному сезону мы готовы, – заявил Дмитрий Анчугин.

Свыше шести тысяч многоквартирных домов, проверят каждый дом, прежде, чем подписать акт приемки. Предъявление готовых домов заканчивается в конце августа, две недели остается на их проверки, получение документов, подписание актов, устранение замечаний.