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ЖКХ
04.10.2018

В Иркутской области на детских и спортивных площадках выявлено более трех тысяч нарушений

Иркутская область, 4.10.18 (ИА «Телеинформ»), - В ходе рейдов по проверке безопасности детских и спортивных площадок в Иркутской области выявлено больше трех тысяч нарушений.

Как сообщает пресс-служба уполномоченного по правам ребенка в Иркутской области, масштабная проверка детских и спортивных площадок области проходила в течение лета в рамках акции «Безопасность детства». В Приангарье акция прошла под руководством детского омбудсмена Светланы Семеновой.

Для ее проведения была создана рабочая группа, в состав которой вошли представители различных ведомств и общественных организаций. Всего в акции приняли участие 58 муниципальных образований Иркутской области.

Как рассказала Светлана Семенова, в результате рейдов по проверке мест массового пребывания детей, особое внимание уделялось детским и спортивным площадкам. Было обследовано 2218 объектов, выявлено более трех тысяч различных нарушений. Самые распространенные из них: отсутствие надзора за техническим состоянием детских и спортивных площадок, износ игрового оборудования, отсутствие ограждений и другие.

– Не все площадки оборудованы освещением и информационными стендами с указанием телефонов обслуживающей организации и служб спасения. На ряде объектов требуется частичный ремонт и замена оборудования, демонтаж опасных конструкций, дополнительная установка лавочек, – отметила детский омбудсмен.

По всем нарушениям направлялись письма в адрес глав администраций и управляющих компаний для принятия мер. От имени уполномоченного в различные инстанции было направлено 24 запроса.

Детский омбудсмен отметила, что часто при выявлении поломок проверяющие и волонтеры сами делали мелкий ремонт, красили игровые конструкции, обновляли предупреждающие таблички.

Так, например, в Заларинском районе усилиями совета отцов и местных жителей обследовано 95 объектов (в том числе недостроенные и ветхие дома, озеро и река). Среди них – 82 детские и спортивные площадки. Устранены практически все выявленные недостатки.

Благодаря активному участию Совета отцов в Тельминском муниципальном образовании администрацией запланирован серьезный ремонт на детских и спортивных площадках, установка ограждения.

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