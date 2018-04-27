В Иркутской области выбрали регоператора по обращению с отходами для Зоны Север

Иркутская область, 27.04.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области завершилось рассмотрение заявки на участие в конкурсном отборе регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) для Зоны Север. Об этом сообщил министр по регулированию контрактной системы в сфере закупок региона Максим Авдеев.

На участие в тендере поступила единственная заявка от ООО «Братский Полигон ТБО». Конкурсной комиссией заявка признана соответствующей правилам конкурсного отбора, а заявителю присвоен статус регионального оператора.

Напомним, ранее в Приангарье был выбран региональный оператор по обращению с отходами для Зоны Юг – им стало «РТ-НЭО Иркутск».

Как сообщает пресс-служба регправительства, с окончанием процедуры конкурсного отбора регионального оператора для Зоны Север завершился важный этап по переходу региона на новую систему обращения с ТКО, механизм реализации которой закреплен Федеральным законом «Об отходах производства и потребления», определены региональные операторы для обеих зон, предусмотренных Территориальной схемой обращения с отходами в Иркутской области.

Максим Авдеев отметил, что теперь начинается реализация основных мероприятий по введению института регионального оператора по обращению с ТКО на территории Иркутской области. В течение 2018 года региональные операторы будут заключать договоры на оказание услуг с операторами в муниципальных образованиях области, представлять обоснование для установления единого тарифа на услуги, с тем чтобы начать свою деятельность не позднее 1 января 2019 года.