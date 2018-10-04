В Приангарье сформулирован перечень грубых нарушений работы УК – аннулированы две лицензии, еще 26 под вопросом

Иркутская область, 5.10.18 (ИА «Телеинформ»), - В Приангарье ужесточили требования к управляющим компаниям и определили, какие нарушения считаются грубыми. Кстати, у двух УК в регионе уже аннулированы лицензии. Об этом стало известно 5 октября на пресс-конференции в Иркутске. Как сообщила журналистам начальник отдела лицензирования службы государственного жилищного надзора Иркутской области Нина Галиулина, из 100% заявлений о включении многоквартирных домов (МКД) в реестр, поступающих в службу, сразу удовлетворяются только 10% – лицензиаты допускают очень много нарушений. Самое распространенное – это несоблюдение порядка включения домов в реестр, который предусматривает, что договор управления должен быть утвержден решением собственников. Зачастую бывает так, что управляющие компании включают в него пункты, которые не утверждаются на общем собрании собственников, – сообщила Нина Галиулина. – Есть случаи обжалования в суде, но не было прецедента, чтобы решение службы об отказе было признано незаконным. Она подчеркнула, что до настоящего времени не было законодательно утверждено, что является грубым нарушением лицензионных требований. Теперь такое понятие раскрыто. – Это, например, причинение вреда жизни и здоровью граждан – когда люди, например, гибнут от сосулек, или в случае аварийной ситуации. Но есть оговорка: факт должен быть подтвержден протоколом об административном правонарушении и, следовательно, решением суда, – пояснила Нина Галиулина. Также в перечень грубых нарушений включены непроведение лицензиатом испытаний систем тепло- и водоснабжения, незаключение в течение 30 календарных дней со дня начала исполнения договора об управлении многоквартирным домом договоров о техобслуживании и установления графика техосмотров внутридомового газового оборудования. Кстати, большая часть газифицированных домов в Иркутской области находится в Ангарске, есть они в Ангарске и Байкальске. – Еще в числе грубых – нарушения требований к осуществлению аварийно-диспетчерского обслуживания. С марта 2019 года управляющим компаниям утвердят конкретное время перезвона, если собственник им не дозвонился, и конкретные же временные границы устранения аварийных ситуаций. Также нарушением считается, если суд признал у лицензиата задолженность перед ресурсоснабжающими организациями. Это тоже нововведение, раньше его не было, мы будем теперь и на это обращать внимание при проверках, – добавила Нина Галиулина. Она отметила, что при повторном совершении лицензиатом грубого нарушения в течение 12 месяцев со дня судебного решения о назначения административного наказания за первое, из реестра лицензии этой УК исключат сведения о многоквартирном доме, в отношении которого это нарушение было допущено. Если у лицензиата решением суда исключено из реестра более 15% МКД, сама лицензия тоже может быть аннулирована. – Кроме того, к ответственности управляющую компанию привлекут за такие грубые нарушения, как 30 календарных дней задержки в части заключения договоров с ресурсоснабжающими организациями на общедомовые нужды, отказ от передачи технической документации на многоквартирный дом и более чем трехдневное продолжение обслуживания дома после его исключения из реестра УК – речь идет о так называемых «двойных квитанциях», – заявила Нина Галиулина. – В случае рецидива этих трех нарушений из реестра УК могут исключить вообще все МКД, которыми она управляет, неважно, сколько их. После этого, кстати, на новую управляющую компанию должна объявить конкурс администрация муниципального образования. Сами собственники тоже имеют право выбрать УК. СПРАВКА: На сегодняшний день в Иркутской области работают 347 управляющих компаний, имеющих лицензии. В отношении 56 из них региональная служба Госжилнадзора намерена обратиться в Арбитражный суд Иркутской области с целью аннулирования их лицензий. Помимо этого, суд рассматривает 26 исков, лицензии двух УК уже аннулированы. Это УК «Эрида» (ИНН 3851008179, Усолье-Сибирское) и УК «ДЭЗ №1» (ИНН 3849035633, Иркутск). ТЕПЕРЬ: новости ЖКХ в Иркутске и области — в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... иркутская область Тэги: View the discussion thread.