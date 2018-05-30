Власти Иркутска в июне планируют провести аукцион на проведение благоустройства Иерусалимской горы

Иркутск, 31.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Власти Иркутска в июне планируют провести аукцион на проведение первого этапа благоустройства историко-мемориального комплекса Иерусалимская гора. Об этом на депутатских слушаниях в думе Иркутска сообщила заместитель мэра - председатель комитета городского обустройства Елена Федорова.

Она напомнила, что по итогам голосования горожан, выбиравших проекты для благоустройства в 2018 году в рамках программы «Создание комфортной городской среды», Иерусалимская гора заняла первое место.

Елена Федорова также отметила, что на объекте предстоит большой масштаб работ, поэтому выполняться они будут поэтапно, в течение нескольких лет.

В частности, в планах благоустройства главный вход со стороны пересечения улиц Парковой и Советской и площадь за ним, центральная аллея вдоль Советской, центральная площадь – на месте первого храма, аллея памяти – от входа со стороны верхней площади Иерусалимской лестницы и Иерусалимского храма до Центральной площади.

В рамках первого этапа благоустройства решено обустроить входную и центральную площади, а также аллею памяти. В частности, участки планируется замостить тротуарной плиткой, создать цветники, обустроить зоны отдыха, установить урны и уличные фонари. В аллее памяти высадят ели. Также планируется установить информационные стенды, в том числе электронные, а также камеры наружного наблюдения. Кроме того, запланирован косметический ремонт входных групп, обустройство освещенной пешеходной дорожки, соединяющей центральную площадь с главной аллеей.

На втором и третьем этапах планируется обустроить дорожно-тропиночную сеть и провести реконструкцию основного ограждения. Как отметила Елена Федорова, в основном, будет сохранена существующая сеть дорожек.

– На первый этап благоустройства Иерусалимского комплекса планируется выделить около 48 миллионов рублей. Этот проект самый капиталоемкий из всех объектов, которые запланировано благоустроить в этом году. Мы ждем федеральные средства, чтобы начать работу, – отметила заммэра.

Она подчеркнула, что они очень надеются отыграть все аукционы по этому проекту в июне, так как потом будет поздно.

Отвечая на вопрос депутата Михаила Корнева, Елена Федорова уточнила, что вопросы благоустройства историко-мемориального комплекса обсуждаются с представителями конфессий, проект несколько раз рассматривался на градостроительной секции при их непосредственном участии.

– Многие люди возмущаются, что благоустроенная в прошлом году Иерусалимская лестница ведет из ниоткуда в никуда, – отметил председатель думы Евгений Стекачев. – Однако самое главное, что работы начаты и постепенно продолжаются. Со временем вся эта территория будет полностью благоустроена.

– Начать благоустройство территории бывшего ЦПКиО было непросто, в том числе потому, что эта земля находится в федеральном распоряжении. Отремонтировав Иерусалимскую лестницу, мы будем приводить в порядок окружающее ее пространство, - подвел итог обсуждения председатель Думы Иркутска Евгений Стекачев.