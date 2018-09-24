Ворох проблем для бизнеса и населения: Иркутская область готовится к новой «мусорной системе»

Иркутская область, 25.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Иркутская область, как и вся Россия, готовится к тому, что с 1 января заработает совершенно новая система обращения с отходами. Как оказалось, претензий к ней больше, чем ожидалось, а условия, в который ставят бизнес, могут напрямую отразиться на кошельке населения. Эти темы подняли за тематическим круглым столом представители региональных операторов и властных структур во время Байкальского водного форума. Встречу открыл министр природных ресурсов Иркутской области Андрей Крючков, который не стал миндальничать и напрямую заявил, что грядущие перемены – самая больная на сегодня проблема. – Система, сложившаяся в России, требует коренной перестройки от повсеместного захоронения в пользу эффективных технологий ресурсосбережения, обработки, утилизации и обезвреживания отходов. Главный эффект от решения проблемы связан с вовлечением мусора в повторное использование. В Российской Федерации уже проделана огромная работы, что привело к формированию новой законодательной базы, поэтапному запуску новой системы регулирования в области обращения с отходами. С 1 января произойдёт окончательный переход на новую систему, – отчеканил министр после первых своих слов. Напомним, с нового года вывоз мусора из разряда жилищных услуг перейдёт в коммунальные, соответственно, в платёжках у жильцов домов появится новая строчка расходов по единому тарифу. Координировать весь процесс – от вывоза до утилизации и переработки мусора будут региональные операторы. В Иркутской области с учётом того, что регион очень большой, их выбрали два. За зону «Север» в ответе будет ООО «Братский полигон ТБО», за южные районы – «РТ-НЭО-Иркутск». В зону ответственности «Братского полигона ТБО» войдут 11 муниципалитетов, где есть семь официальных площадок для размещения мусора, «РТ-НЭО-Иркутск» будет обсуживать 31 муниципальное образование и девять полигонов. Представитель «северного» регионального оператора Елена Михайлова рассказала, что большая часть подотчётных предприятию районов – это районы Крайнего Севера и приравненных к ним. Это 386 населённых пунктов, общая площадь зоны – 42,9 млн га, численность населения 689 тысяч человек с годовым объёмом образования отходов в 333,3 тысяч тонн. На юге, ожидаемо, цифры и того выше. В состав зоны входят более 110 населённых пунктов на 1 млн 800 тысяч жителей, которые в год образуют около 1 млн 15 тысяч тонн отходов, сообщил представитель «РТ-НЭО-Иркутск» Сергей Пур. На фоне цифрового выражения новой «мусорной системы» первое, что бросается в глаза,– очевидная нехватка лицензированных полигонов. На семи северных полигонах размещать отходы имеют возможность только 12 населённых пунктов, где производится 202,3 тысяч тонн. Это практически 60% от того объёма, который можно легально свозить мусор, говорит Елена Михайлова. – Территориальной схемой предусмотрено строительство ещё 13 полигонов, но это произойдёт не за один и даже не за два года. Мы направили предложения по пересмотру транспортных плечей доставки отходов до объектов размещения и предложили в тех территориях, где нет полигонов, приобрести и установить стационарные и мобильные сжигательные установки, – говорит она. Часть установок «Братский полигон ТБО» планируется приобрести за счёт инвестпрограммы. Впрочем, пожалуй, это единственное, что федеральные правовые акты позволяют сделать в рамках инвестиционной составляющей тарифа. Стоит отметить, что региональных операторов в Иркутской области выбрали в апреле 2018 года. Компании, которые вышли на конкурс, соответственно заявились не с пустыми руками, имея все расчёты. Но в начале лета вышло постановление правительства РФ, которое исключило возможность за счёт инвестиций операторов приобретать, например, транспорт, или обустраивать площадки временного накопления. ­– Мы теперь выступаем просто как оператор по обращению с отходами. На данный момент мы включили только приобретение установок и всё. Строительство полигона упирается в земельный участок, которого нет, транспорта в маленьких населённых пунктах тоже нет, они вообще практически голые, а мы не можем купить, площадки временного хранения – тоже прямая обязанность муниципалитетов, а у них бюджеты дотационные. Получается замкнутый круг, – говорит Елена Михайлова. К тому же, поддерживает представитель «РТ-НЭО-Иркутск» Артём Ищенко, складывается ситуация, что напрямую региональные операторы не могут напрямую включить в тариф свою инвестиционную составляющую. Уже после выбора регоператоров появились и другие обременения. Например, только сборов по НДС и налогу по негативному воздействию на окружающую среду прибавилось на 30% от тарифной составляющей. Вырастут и расходы из-за того, что операторы вынуждены будут использовать магистральные большегрузные мусоровозы на базе полуприцепов, который облагаются платой по системе «Платон». Это влечёт расходы, не предусмотренные тарифом. Присутствовавший на встрече замминистра природных ресурсов и экологии РФ Иван Валентик, отметил, что если такие изменения были приняты намерено, то иначе как вредительством это не назовёшь. – После установления тарифа никакие увеличивающие факторы не должны быть, иначе нужно разворачивать торги и выходить на новые. Я готов обсуждать эту тему с правительством, потому что так эта тема не полетит, а если полетит, то очень быстро упадёт, год-два и банкротство неминуемо. Мы заходили на этот проект как на долгосрочный, а такие вещи концептуально ломают систему, – сказал он. Есть у регоператоров и другие трудности. Например, говорит Елена Михайлова сейчас предприятие вместе с муниципальными образованиями определяют площадки для временного хранения мусора, где отходы могут размещаться до 11 месяцев. Где-то эти участки объединяются вокруг населённых пунктов, тем самым сокращаются транспортные затраты. – Но есть проблема: практически все площадки, которые возможно использовать, находятся в зоне лесного фонда. Мы уже неоднократно обращали внимание на то, что необходимо разработать для муниципалитетов дорожные карты по переводу земельных участков, а возможно и упрощения процедуры. Потому что, например, в Нижнеудинском районе переводили участок два года. У нас этого времени нет, – говорит представитель ООО «Братский полигон ТБО». Иван Валентик предложил проработать вопрос по «пакетной» заявке для всех площадок. Это сократит время принятия решения. – Это, с одной стороны, позволит не формировать под каждую площадку заявку, с другой стороны, мы готовы убрать те требования, которые вы считаете на стадии формирования заявки избыточными, – сказал замминистра. В южной зоне проблемы касаются того, что в муниципальных образованиях нет схем санитарной очистки населённых пунктов и соответствующей инфраструктуры. – Мы побывали во многих посёлках численностью 10-15 тысяч населения. В некоторых муниципальных образований нет ни контейнерных площадок, ни площадок накопления. Люди по привычке валят мусор в лес, создавая несанкционированные свалки, которые мы ежегодно убираем, – говорит Сергей Пур. Нет у муниципалитетов и денег на новые правила. Несмотря на то, что процесс начался ещё три года назад, только сейчас муниципалитеты озадачились этим вопросом. Более глобальной загвоздкой региональные операторы называют и отсутствие инфраструктуры по использованию вторичного сырья. – Сейчас огромное количество отходов, которые мы не можем размещать на полигонах, но нет и объектов, где их можно использовать. Например, стекло. То есть мы вынуждены его накапливать. Получается, чтобы как-то эффективно исполнять закон, нам нужно самим создавать технопарки, выходить с инициативами, – отметил Артём Ищенко. Иван Валентик пообещал подробно вникнуть в проблемы и провести по ним в ближайший месяц совещание со всеми заинтересованными сторонами. ТЕПЕРЬ: новости ЖКХ в Иркутске и области — в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... андрей крючков

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