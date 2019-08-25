4000 квадратных метров Сквера любви газонной травой засеяли тайшетские партийцы

Тайшет, 26.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Члены Тайшетского отделения «Единой России» внесли свой вклад в благоустройство Сквера любви, реализуемое в рамках партпроекта «Городская среда». Об этом сообщает пресс-служба реготделения партии.

В рамках реализации партийного проекта «Единой России» «Городская среда» в Тайшете благоустраивают Сквер любви. Местные партийцы решили внести свой вклад в облагораживание общественного пространства, озеленить сквер. Территорию зоны отдыха около 4000 квадратных метров они засеяли газонной травой. Чтобы семена не развеяло ветром и не склевали птицы, сверху их засыпали песком.

Сейчас в Сквере любви завершаются работы по асфальтированию пешеходных дорожек, укладке тротуарной плитки. Затем подрядная организация возьмется за парковку для автомобилей, которая будет располагаться со стороны здания музыкальной школы.

Кроме того, в рамках партпроекта «Городская среда» на территории сквера установят ограждение и малые архитектурные формы: скульптуру «Бесконечная любовь», необычной формы скамью примирения, дерево любви и клумбу, сделанную в виде обручальных колец.

На следующей неделе подрядчик планирует приступить к монтажу системы освещения. Все работы по благоустройству идут в плановом режиме и должны завершиться до 30 сентября.

Напомним, что региональный координатор проекта «Городская среда» Наталья Дикусарова совместно с местными отделениями «Единой России» приняли решение о том, что партийцы должны активно участвовать в благоустройстве объектов, производимом в рамках партийного проекта. Первыми к реализации поставленной задачи приступили члены Тайшесткого местного отделения Партии.

– На региональном селекторном совещании с коллегами из муниципалитетов мы приняли решение, что партактив должен вносить свой вклад в благоустройство объектов, которые обустраиваются в рамках проекта «Городская среда». Форма вклада может быть разная – установка дополнительных лавочек, урн, посадка саженцев, трудовое участие. Пионерами в этом деле стали члены Тайшетского местного отделения Партии. Они молодцы, оперативно организовались и своим небольшим коллективом партийцев засеяли почти 4000 кв. м. сквера травой под газон. Эту практику мы распространим на всю Иркутскую область, – рассказала Наталья Дикусарова.

Проект партии «Единая Россия» «Городская среда» направлен на благоустройство дворов и мест массового отдыха в регионах и муниципалитетах на основании обращений и инициатив жителей, обеспечение общественного контроля на каждом этапе реализации программ благоустройства. При этом проект координирует работу между органами федеральной, региональной и местной власти с тем, чтобы выйти на комплексные проекты по благоустройству территорий, а также способствует вовлечению в эту работу местных жителей. Особое внимание уделяется благоустройству городских парков. Для того, чтобы они становились более комфортными и красивыми, проводятся общественные обсуждения и опросы, собираются по желания граждан.