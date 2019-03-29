Администрации Иркутска передали в собственность бесхозные сети в Правобережном округе

Иркутск, 31.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Администрации Иркутска передали в собственность бесхозные сети водоснабжения в Правобережном округе.

Как сообщает пресс-служба Куйбышевского районного суда Иркутска, в суд обратилась администрация города с требованиями о признании за муниципалитетом права собственности на бесхозяйные сети водоснабжения на улицах Фрунзе и Освобождения.

Суд установил, что эти объекты недвижимости приняты на учет как бесхозяйные в июле 2017 года. С тех пор никто за регистрацией прав в отношении спорных объектов недвижимости в управление Росреестра по Иркутской области не обращался. Поэтому требования администрации Иркутска судом были признаны обоснованными.