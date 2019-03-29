ТЕМЫ
Архив
< Март 2019 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Сегодня
ЖКХ
31.03.2019

Администрации Иркутска передали в собственность бесхозные сети в Правобережном округе

Иркутск, 31.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Администрации Иркутска передали в собственность бесхозные сети водоснабжения в Правобережном округе.

Как сообщает пресс-служба Куйбышевского районного суда Иркутска, в суд обратилась администрация города с требованиями о признании за муниципалитетом права собственности на бесхозяйные сети водоснабжения на улицах Фрунзе и Освобождения.

Суд установил, что эти объекты недвижимости приняты на учет как бесхозяйные в июле 2017 года. С тех пор никто за регистрацией прав в отношении спорных объектов недвижимости в управление Росреестра по Иркутской области не обращался. Поэтому требования администрации Иркутска судом были признаны обоснованными.

ТЕПЕРЬ: новости медиа-отрасли в Иркутской области — в Telegram

О чем пишут иркутские колумнисты и блогеры?

Загрузка...

Сервис для бизнеса

Тэги:
 
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске