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10.02.2020

Администрацию Иркутского района по суду заставили устранить нарушения системы водоотведения в деревне Карлук

Иркутский район, 10.02.20 (ИА «Телеинформ»), - В деревне Карлук Иркутского района отведение сточных вод было организовано с нарушениями. Районную администрацию по суду заставили привести систему водоотведения населенного пункта в соответствие с требованиями законодательства.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области, в деревне Карлук к централизованной системе водоотведения подключены средняя школа, детский сад, жилые дома по улицам Нагорная, Школьная, Фабричная и другим.

– Однако эта система водоотведения не соответствует требованиям законодательства об охране окружающей среды, о санитарно-эпидемиологическом благополучии человека, – поясняют в прокуратуре. – Установлено, что хозяйственно-бытовые сточные воды от указанных объектов изливаются непосредственно на рельеф, не проходя какой-либо очистки.

Надзорное ведомство обратилось в Иркутский районный суд с соответствующим иском. Бездействие комитета по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского района было признано незаконным, а требования прокуратуры об организации надлежащего водоотведения на территории населенного пункта – удовлетворены.

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