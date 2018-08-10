Администрацию Киренска обязали убрать незаконную свалку на берегу Лены

Киренск, 9.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Киренский районный суд обязал администрацию райцентра ликвидировать незаконную свалку мусора вдоль берега реки Лена в микрорайоне Пролетарский.

С соответствующим иском в интересах неопределенного круга лиц обратился местный прокурор, мотивируя тем, что захламление мусора и бытовых отходов может привести к размножению грызунов и насекомых – переносчиков различных инфекционных заболеваний. Это создаст угрозу заражения населения, а гниение отходов может привести к загрязнению атмосферного воздуха химическими веществами, что может быть причиной отравления горожан.

Как сообщает пресс-служба суда, администрация Киренского МО должна ликвидировать свалку до 1 июля 2019 года.