Администрацию Киренска по суду обяжут оборудовать котельные резервными источниками теплоснабжения

Киренск, 11.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Прокуратура подала в суд иск на администрацию Киренска с требованием оборудовать пять котельных в городе резервными источниками стационарного электроснабжения.

Согласно концессионному соглашению от 12 апреля 2018 года, заключенного между администрацией Киренска и компанией «Теплоснабжение», система коммунальной инфраструктуры, в том числе котельные №4, 5, 6, 7, 11, 12, 15 были переданы фирме во владение и пользование для производства, передачи и распределения тепловой энергии и горячего водоснабжения. Концессионное соглашение заключено сроком на 10 лет. Право собственности на эти котельные зарегистрировано на администрацию городского поселения, а на котельную №13 – ООО «Теплоснабжение».

Между тем, сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области, выяснилось, что котельные №4, 5, 11, 12 и 13 не обеспечены резервным источником стационарного электроснабжения. Отсутствие резервных источников питания на котельных может повлечь за собой выход из строя котельных в течение отопительного периода, угрозу причинения вреда здоровью местному населению.

Административное исковое заявление находится на рассмотрении.