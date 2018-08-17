Администрацию Листвянки через суд обязали поставить на баланс два трансформатора

Иркутский район, 18.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Прокуратура подала в суд на администрацию Листвянского МО Иркутского района с требованием поставить на баланс две трансформаторные подстанции в санатории «Байкал». Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Оба трансформатора не имеют хозяина, но ими пользуется санаторий, при этом объекты никем не обслуживаются.

– Отсутствие собственника и надлежащего содержания и контроля за состоянием объектов электросетевого хозяйства, отсутствие мер по обеспечению его безопасности влечет невозможность обеспечения сохранности не только этого объекта недвижимости, но и обеспечения безопасности жизни и здоровья лиц, которые могут находится вблизи данных объектов, – рассказали в прокуратуре Иркутской области.

От администрации Листвянки потребовали обратиться в Росреестр с заявлением о постановке на учет в качестве бесхозяйного имущества объектов электросетевого хозяйства. Решением судьи Иркутского районного суда исковые требования прокурора удовлетворены.