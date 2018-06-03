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ЖКХ
04.06.2018

Администрация Бодайбинского района задолжала Фонду капремонта больше 6 миллионов рублей

Бодайбо, 4.06.18 (ИА «Телеинформ»), - Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Иркутской области не принимает должных мер по взысканию задолженности по взносам на капитальный ремонт в Бодайбо. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

С 2014 по 2017 годы Фондом по жилым помещениям, собственниками которых являются органы местного самоуправления Бодайбинского района, начислено более 10 млн рублей, из которых оплачено лишь 3,6 млн рублей.

Вместе с тем, меры по взысканию задолженности, помимо направления платежных документов и претензионных писем в адрес органов местного самоуправления, в том числе путем её взыскания в судебном порядке, Фондом не принимались. В связи с чем прокуратура города в адрес генерального директора Фонда внесла представление.

По результатам его рассмотрения Фондом на собственников помещений мировым судьям поданы заявления о выдаче судебных приказов на сумму 139 тысяч рублей, в Арбитражный суд Иркутской области предъявлено исковое заявление к администрации Бодайбо и района на сумму свыше 400 тысяч рублей.

В остальной части требования прокуратуры не были исполнены, в связи с чем предъявлено административное исковое заявление о признании бездействия Фонда незаконным, говорят в прокуратуре Иркутской области.

Решением Бодайбинского городского суда требования прокурора удовлетворены, на Фонд возложена обязанность принять исчерпывающие меры по взысканию задолженности по взносам на капитальный ремонт, образованной у собственников помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории Бодайбинского района.

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