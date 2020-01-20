Администрация Иркутска провела рабочую встречу по переселению жильцов общежития ИВВАИУ

Иркутск, 20.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В администрации Иркутска по поручению врио губернатора Игоря Кобзева состоялась рабочая встреча по переселению жильцов общежития ИВВАИУ. На мероприятии присутствовали представители мэрии, прокуратуры, министерства имущественных отношений региона и жители. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Напомним, 15 января жителям аварийного общежития по адресу ул. Советская, 176 было предложено переехать в маневренный фонд – общежитие по улице Воровского.

– В течение этого времени только одна семья посмотрела предложенный вариант, при этом от него отказалась, объяснив, что им хотелось бы остаться в Октябрьском округе, а не переезжать в Ленинский. Однако в Октябрьском округе маневренный фонд отсутствует. Сейчас, индивидуально для этих семей, подобран благоустроенный маневренный фонд в Правобережном округе, – рассказала начальник департамента жилищной политики администрации города Иркутска Елена Высоцких.

После совещания 20 января три семьи выехали на осмотр квартир маневренного фонда в Правобережном округе. Жителям вручили уведомления о предоставлении жилого помещения. Однако согласие на переезд в квартиры маневренного фонда эти семьи отказались, взяв время на обдумывание. В случае согласия договоры на предоставление маневренного фонда будут подписаны в четверг.

– От всех законных предложенных администрацией способов помочь жители отказываются. Объясняют это тем, что согласны на квартиры только в округе, где они проживают, где посещают образовательные учреждения их дети. Мы предложили им в индивидуальном порядке перевести детей в учебные учреждения рядом с маневренным фондом, такой вариант жильцы пока также не приняли. Напомню, что согласно федеральному законодательству, администрация может предоставить квартиры только в имеющемся маневренном фонде, а не там, где этого хотят жители. Этот факт подтверждает и прокуратура, – отметил заместитель мэра – председатель комитета по управлению Октябрьским округом Владимир Преловский.

Кроме того, жители, отвечая на вопросы представителей прокуратуры, подтвердили, что никто из них, начиная с 2009 года, в суд за признанием права пользования жилым помещением по адресу ул. Советская, 176 не обращался.

Как пояснила и.о. министра имущественных отношений Иркутской области Марина Быргазова, министерство имущественных отношений подало исковое заявление в Арбитражный суд о признании права собственности на земельный участок под общежитием. После чего они смогут передать его муниципалитету для признания здания общежития ветхим и аварийным. Этот процесс затянется минимум на год.

Как ранее сообщала администрация Иркутска, по документам, предоставленным министерством обороны при передаче здания общежития, жителей в обозначенных помещениях не числилось. Кроме того, министерство обороны в официальном ответе указало, что у этих людей с министерством обороны утрачена связь. В сложившейся ситуации семьям необходимо подтвердить свое право пользования жилыми помещениями через суд, чтобы в будущем решить вопрос с предоставлением другого жилья по договору социального найма.

Администрация также предложила указанным семьям бесплатную правовую помощь в подготовке соответствующих документов в суд. Маневренный фонд иркутянам предложен только до момента разрешения ситуации.

Напомним также, что Следственный комитет заявил, что проверит условия проживания в иркутском общежитии ИВВАИУ. Ситуацией правоохранители заинтересовались после выхода в свет сюжета о том, что здание находится в аварийном состоянии и проживающие в нем семьи с детьми поставлены в крайне тяжелые бытовые условия.

Игорь Кобзев поручил администрации Иркутска в течение месяца решить вопрос с жильцами ИВВАИУ и переселить их из аварийного фонда.