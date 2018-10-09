Администрация Иркутска проверила благоустройство территорий по проекту «Формирование комфортной городской среды»

Иркутск, 10.10.18 (ИА «Телеинформ»), - Администрация Иркутска совместно с активистами Общероссийского народного фронта проверила благоустройство территорий по проекту «Формирование комфортной городской среды». Как сообщает пресс-служба мэрии, сопредседатель регионального штаба ОНФ Анатолий Стрельцов рассказал, что выезд по объектам был организован по поручению главы города Дмитрия Бердникова по итогам предыдущего рейда Народного фронта. В ходе прошлой проверки общественники сформулировали замечания по допущенным в 2017 года недочетам, а также по объектам текущего года. – Чуть более недели прошло со времени предыдущего выезда активистов ОНФ, и по тем же адресам вместе с общественниками отправились представители муниципальной власти – заместители мэра, главы городских округов, комитетов администрации. Радует такой ответственный и внимательный подход мэрии областного центра, поскольку при посещении каждого объекта состоялось его детальное обсуждение, в результате которого многие вопросы прояснились или полностью снялись, – подчеркнул Анатолий Стрельцов. По итогам рейда было предложено взять за постоянную основу подход, при котором дворы благоустраиваются комплексно. По мнению общественников, в таком случае удовлетворенность жителей конечными результатами проекта будет гораздо выше. – В Иркутске ведется большая работа по благоустройству дворов и общественных пространств. Это одно из приоритетных направлений нашей работы. Понимая, насколько это важно, мы активно вовлекаем горожан в реализацию проекта. Также в стороне не должны оставаться и управляющие компании: в первую очередь они должны следить за безопасностью и сохранностью детских и спортивных площадок, лавочек во дворах, – подчеркнула заместитель мэра – председатель комитета городского обустройства Елена Федорова. – Совместная работа с Общероссийским народным фронтом позволяет не только контролировать ход выполнения и качество работ, но и сообща решать задачи и возникающие вопросы. Координатор Центра ОНФ по мониторингу благоустройства городской среды в Иркутской области Валерия Кошечкина высказала убеждение, что управляющие организации тоже должны быть заинтересованы в реализации проекта. В качестве примера она привела ситуацию по двору на улице Байкальской, в котором по периметру находятся дома 200, 200а, 200б и 202а, где в прошлом году был проведен минимальный объем работ: расширены парковочные места, установлен бордюрный камень между детской площадкой и пешеходной зоной. Сейчас жители высказались за комплексное благоустройство этой территории, однако жильцы одного из домов до сих пор не провели собрания и не оформили протоколы. – Таким образом, если все дома проголосуют, в будущем году в этом дворе реализуют большой комплексный проект, обустроят ливневую канализацию, что для этого двора сегодня является главной проблемой. Но все зависит от жителей оставшегося дома, – отметила Валерия Кошечкина. Общественников заверили, что выявленные в ходе рейдов недочеты будут устранены. Совместные выезды администрации Иркутска и активистов ОНФ по проверке реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» будут проводиться регулярно. ТЕПЕРЬ: новости ЖКХ в Иркутске и области — в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... администрация иркутска

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