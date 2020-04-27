Администрация Качуга собиралась благоустроить двор аварийного многоквартирного дома, подлежащего сносу

Качугский район, 28.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Прокуратура потребовала от администрации Качугского городского поселения устранить нарушения в ходе реализации нацпроекта «Жилье и городская среда». Местные власти намеревались благоустроить двор дома, подлежащего сносу. Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, администрация поселения утвердила перечень дворов, попадающих в программу «Формирование современной городской среды на территории Качугского муниципального образования, городское поселение на 2018-2024 годы». Среди территорий, подлежащих благоустройству, оказался двор многоквартирного дома, признанного аварийным и подлежащим сносу. – Таким образом, включение дома, подлежащего сносу, в перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству, финансирование и проведение работ в рамках муниципальной программы, является незаконным, – отметили в пресс-службе ведомства. По выявленным нарушениям закона прокуратура района принесла протест на незаконный правовой акт, который рассмотрен, требования прокуратуры удовлетворены. В настоящее время администрация Качугского района вносит изменения в программу, чтобы исключить аварийный дом из перечня объектов, рядом с которыми требуется провести благоустройство. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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