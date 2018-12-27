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ЖКХ
27.12.2018

Администрация Маркова ответит в суде за несанкционированный сброс сточных вод

Иркутский район, 27.12.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутском районном суде рассматривается иск, предъявленный службой по охране природы и озера Байкал к администрации поселка Маркова о возложении обязанности по организации водоотведения в микрорайоне Парк Пушкино.

Как сообщает пресс-служба суда, проверку провели в связи с многочисленными обращениями жителей ДНТ «Янтарный» о несанкционированном сбросе канализационных стоков на поверхность земли в микрорайоне Парк Пушкино Иркутского района. По ее результатам служба по охране природы и озера Байкал обратилась с иском в Иркутский райсуд в защиту прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц.

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