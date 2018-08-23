Администрация: в Иркутске к концу дня планируют устранить последствия ливня

Иркутск, 24.08.18 (ИА «Телеинформ»), - За последние сутки в Иркутске выпало 55 миллиметров осадков – это 65% от месячной нормы. Впрочем, в администрации города заявляют, что все под контролем: воду откачивают, угроза подтопления минимальна, по всем проблемным точкам ведется работа. Напомним, дождь хлынул вечером 23 августа и шел, не переставая, всю ночь. Наутро соцсети переполнились сообщениями иркутян о том, что город опять «смыло». Как сообщила на брифинге 24 августа заммэра-председатель комитета городского обустройства администрации Иркутска Елена Федорова, к 15:00 по прогнозам иркутского УГМС, осадки должны были прекратиться. По состоянию на 11:00-11:30 в Иркутске было зафиксировано два серьезных отключения электроэнергии в Октябрьском и Куйбышевском округах – это улицы Ширямова, Байкальская, предместья Рабочее и Марата. При этом в Свердловском и Ленинском ничего подобного не наблюдалось. В ликвидации последствий отключения было задействовано 11 аварийно-восстановительных бригад, 20 единиц спецтехники. – Причины всех отключений будем выяснять в понедельник, каждый случай разберем, – заявила Елена Федорова. Как доложил начальник службы по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности МКУ «Безопасный город» Александр Тройнин, к 11:00 в организацию поступило 27 жалоб на подтопление. На точках работают шесть оперативных групп – шесть единиц техники и 15 человек. – Почти по всем адресам уже выехали, жители от эвакуации отказываются. В Правобережном округе сейчас работает один пункт временного размещения, там находятся пять человек, их обеспечивают горячей едой, – сообщил Александр Тройнин. Елена Федорова, со своей стороны, напомнила о трехдневном ливне в Иркутске в 2016 году, когда наблюдались, действительно, серьезные последствия. Тогда в «Безопасный город», для сравнения, поступило более 80 жалоб на подтопление. – Этот опыт мы, безусловно, учли, подготовились. С тех пор для предотвращения подобных происшествий были устроены и дамбы, и отсыпка, ливневые и дренажные канавы, – заявила Елена Федорова. – В Иркутске, конечно, есть «точки риска», но мы про них всех знаем и держим ситуацию на контроле. Она также сообщила, что в этот раз после ночного ливня было зарегистрировано только три случая падения деревьев. Кстати, что касается возмещения ущерба в таких случаях, если дерево, например, упало на машину, то в первую очередь следует выяснить собственника участка, на котором это случилось. Если это придомовая территория, то она в ведении управляющих компаний, если магистральные улицы – то решением проблемы займется мэрия, и так далее. Представители «Иркутскавтодора» рассказали о залитых дождем улицах. По словам директора муниципального предприятия Михаила Чайковского, критических точек было не очень много. – Работа велась круглосуточно. Ночью дежурили порядка восьми машин с бригадой на пять-шесть человек в каждой. Основной задачей была прочистка ливнеприемников, чтобы вода уходила быстро, – пояснил он. – Было подтопление на улице Канская, там воду откачивали помпой, людей эвакуировали. Также, не дожидаясь окончания дождя, откачиваем воду на участке Култукская-Красноярская, Баррикад. В Свердловском округе у нас критичным был железнодорожный вокзал, но подготовились, прочистили, ЧП не возникло. Еще стихия разбушевалась в районе объездной дороги Первомайский-Университетский, а в Октябрьском округе – в районе Лисихи. Как пояснили представители «Иркутскавтодора», там вода, пока идет дождь, стоит на определенном уровне, но потом уходит. – Если бы ливневка не работала совсем, то и вода бы оставалась, – пояснил Михаил Чайковский. – А так – да, проблемы есть, недостаточно где-то ливнеприемников, но они все равно работают. Что касается отремонтированной в этом году улицы Ушаковская, то там пока что ливневки нет. Однако, как отметили в мэрии, есть промежуточное решение: обустроить бордюры дальше вдоль дороги, чтобы отвести воду от частного сектора. Ну а в 2019 году планируется ее откапиталить, спроектировав там заодно и ливневку. Кроме того, напомним, ранее в соцсетях сообщали о подтоплении детского сада №122 во Втором Иркутске. Как пояснила Елена Федорова, будет проведено разбирательство по этому факту, в чем там проблема. В целом же, резюмировали представители мэрии, к концу сегодняшнего дня предполагается ликвидировать большинство последствий ливня. ТЕПЕРЬ: новости ЖКХ в Иркутске и области — в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... администрация иркутска

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