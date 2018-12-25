Актовый зал иркутской поликлиники №15 реконструируют по инициативе депутата гордумы Алексея Распутина

Иркутск, 26.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Реконструкция актового зала проводится в поликлинике №15 в иркутском предместье Рабочее по инициативе депутата гордумы Алексея Распутина. Зал переоборудуют под помещение для оказания медицинских услуг.

Алексей Распутин сообщил, что главный врач поликлиники на приеме граждан обратилась с просьбой провести строительные работы. Медицинская организация в рамках государственной программы «Оснащение детских поликлиник» получила долгожданный современный аппарат УЗИ, но выяснилось, что его некуда поставить. Единственным подходящим по площади помещением оказался актовый зал. Было решено его модернизировать.

Как сообщает пресс-служба думы Иркутска, на 140 квадратных метрах будут располагаться три кабинета УЗИ и одно складское помещение. Уже ведутся строительные работы по перепланировке, выполняется монтаж электросетей и освещения, будут спущены потолки и выполнена внутренняя отделка.

– Наша поликлиника №15 в настоящее время перегружена. Ситуация осложняется еще и тем, что она находится в приспособленном помещении. Это два бывших общежития, которые соединены между собою пристроем. Реконструкция – вынужденная и временная мера. В 2019 году завершится разработка проектно-сметной документации на строительство новой шестиэтажной поликлиники. Так что неудобства из-за отсутствия актового зала придется терпеть недолго, – отметил Алексей Распутин.

Реконструкция помещения началась в декабре этого года, закончить работы планируется в начале 2019 года.