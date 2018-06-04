Акция по сбору макулатуры в Иркутске-2 позволила высадить около 30 новых деревьев

Иркутск, 5.06.18 (ИА «Телеинформ»), - «Аллею МС-21», посвященную первому полету собранного в Иркутске пассажирского лайнера, создали в Иркутске-2.

Как сообщает пресс-служба думы Иркутска, приобрести для этого деревья и чернозем позволила акция по сбору макулатуры, которая прошла в микрорайоне по инициативе депутата думы Алексея Савельева. Жители сдали на переработку почти 2,5 тонны бумаги. На вырученные средства закупили около 30 саженцев липы, которые были высажены в парке Победы.

Масштабная экологическая акция «Экорайон» состоялась в Иркутске-2 впервые и проходила с 9 апреля по 29 мая этого года. Ее совместно организовали Алексей Савельев, Иркутское региональное отделение Союза машиностроителей России и Совет молодежи Иркутского авиазавода. В мероприятии участвовали ученики и педагоги школ №43 и №49, гимназии №3, Дома творчества №5, работники Иркутского авиазавода и активные жители округа. Ее целью стали пропаганда бережного отношения к природе, просвещение горожан в вопросе переработки бумажных отходов, формирование экопривычек.

– Территория, где решено создать аллею, активно развивается, в прошлом году здесь прошел первый этап благоустройства, появились пешеходные дорожки, была установлена большая детская площадка. В этом году реализуем второй этап: будут созданы дополнительные дорожки, установлены ограждения, добавлено освещение. Таким образом, получится большая зона отдыха, и липовая аллея очень ее украсит, - сообщил Алексей Савельев. – Выражаю благодарность всем, кто поддержал нас и принял участие в ее создании.

В дальнейшем аллею планируется расширить, высадив еще 50 деревьев. Содержать ее в порядке и ухаживать за саженцами вызвались жители близлежащих домов.