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ЖКХ
22.05.2018

Акция «Посади дерево – подари планете жизнь» пройдет в Иркутске

Иркутск, 22.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 26 мая пройдет акция «Посади дерево – подари планете жизнь».

Как сообщает пресс-служба администрации Иркутска, благотворительный фонд «Подари Планете Жизнь» приглашает всех желающих на традиционную городскую посадку зеленых насаждений, которая пройдет в 11.00 на Синюшиной горе. Мероприятие состоится при поддержке администрации Иркутска.

Сбор добровольцев состоится в 11 часов на автопарковке возле дома №86 на улице Маршала Конева. При себе необходимо иметь лопату, ведро, перчатки и средства для защиты от насекомых, в частности репелленты от клещей. Для групп более 10 человек необходимо пройти предварительную регистрацию на сайте: https://www.ppjizn.ru/. Контактные телефоны: 675-698, 8-964-279-34-29.

По информации организаторов, за годы проведения акции в Кайской роще было высажено 12,5 тысячи деревьев на территории 15 га, в посадках приняло участие более 4,4 тысячи человек.

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