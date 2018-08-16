Андрей Крючков: без укрепления берега Китоя могли обрушиться, нанеся ущерб в полмиллиарда рублей

Ангарск, 16.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Во время рабочей поездки в Ангарск губернатор Иркутской области Сергей Левченко ознакомился с ходом работ по берегоукреплению реки Китой от микрорайона Старица до микрорайона Кирова.

Как отмечают в пресс-службе правительства Иркутской области, работы на участке протяженностью 1200 метров были начаты в 2016 году. Этот объект был включен в федеральную целевую программу «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012-2020 годы», в государственную программу Иркутской области «Охрана окружающей среды на 2014-2018 годы» и в муниципальную программу Ангарского городского округа «Благоустройство территории на 2016-2018 годы».

Общая стоимость проекта составила 356,4 млн рублей. Из них 270,9 млн рублей – средства, выделенные из федерального бюджета, около 75 млн рублей – областного, 10,5 млн рублей – местного. Строительные работы по берегоукреплению завершены в конце 2017 года, раньше, чем предусмотрено контрактом, практически на год.

– Этот объект – результат нашей совместной работы с министерством природных ресурсов и экологии России и администрацией городского округа. Берегоукрепление стало первым шагом к созданию здесь красивой и современной набережной с зонами семейного отдыха и велосипедными дорожками. Я думаю, что она будет любимым местом отдыха ангарчан, – сказал Сергей Левченко.

Как отметил министр природных ресурсов и экологии региона Андрей Крючков, реализация мероприятия по берегоукреплению позволила предотвратить обрушение берега реки Китой, снизить ущерб окружающей среде. Предполагаемый ущерб составлял около полумиллиарда рублей, численность защищенного населения – около 720 человек, площадь защищаемой территории – 387 тысяч квадратных метров.

Благоустройство набережной планируют закончить в 2019 году.