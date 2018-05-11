Андрей Крючков: на программу по обращению с отходами в Иркутской области нужно 17 миллиардов рублей

Иркутская область, 11.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области на программу по обращению с отходами на 2018-2027 годы, по прогнозам, необходимо 17,1 млрд рублей. Об этом со ссылкой на министра природных ресурсов и экологии Иркутской области Андрея Крючкова сообщает пресс-служба регправительства.

Ожидается, что 7,5 млрд рублей будет направлено из областного бюджета, 4,5 млрд – из федерального, 239 млн рублей составит софинансирование из местных бюджетов, 4,7 млрд рублей планируется привлечь из внебюджетных источников.

В 2018 году на мероприятия программы заложено 148,2 млн рублей. Эти средства направляются на разработку проектной документации для строительства межмуниципального мусороперерабатывающего комплекса на территории Ангарского городского округа, на строительство полигонов твердых коммунальных отходов (ТКО) в Михайловке Черемховского района и Нижнеудинском районе, а также на разработку проектной документации для строительства мусоросортировочной и мусороперегрузочной станций в Ольхонском районе.

Напомним, что в апреле в Иркутской области были определены региональные операторы по двум зонам – Юг и Север. Не позднее 1 июля 2018 года должны заключить договоры на услуги по сбору и транспортировке ТКО и представить предложения по установлению тарифов. Решение о том, какими они будут, не позднее 20 декабря должна принять служба по тарифам Иркутской области. Срок начала работы региональных операторов – не позднее 1 января 2019 года.

При этом муниципальные власти будут отвечать за создание и содержание мест (площадок) накопления ТКО, определение схем размещения таких мест. Размещать их разрешается только на землях промышленного назначения.