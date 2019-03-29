Ангарск, 31.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Ангарчанка через суд взыскала с управляющей компании более 100 тысяч рублей за пожар в ванной комнате.

Как сообщает пресс-служба Ангарского городского суда, в августе 2015 года в ванной комнате, расположенной в квартире 94 квартала, произошло возгорание конструкции люка шахты. Согласно техническому заключению государственного инспектора по пожарному надзору, причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при проведении газосварочных работ слесарем-сантехником управляющей компании. В результате в ванной комнате уничтожено напольное покрытие, повреждена сантехника и обшивка стен, обгорели трубы, оплавились ручки кранов и шланги.

Хозяйка квартиры обратилась в ЖЭК с жалобой, в которой просила произвести восстановительный ремонт. Только спустя три месяца представитель ООО «ЖилКом» ответил, что принято решение о проведении ремонта и попросил женщину согласовать график проведения ремонта. Несмотря на то, что дни и время были согласованы, работники ЖЭКа приходили в другое время и составляли акты об отсутствии хозяйки дома. Через два года мучений женщина снова обратилась в организацию с требованием возместить ей материальный ущерб. Поскольку ответа не последовало, ангарчанка обратилась в суд.

В связи с несогласием ответчика с заявленным истцом размером ущерба определением суда была назначена строительно-техническая и пожарно-техническая экспертиза. Согласно экспертному заключению, стоимость работ и материалов, необходимых для проведения ремонта, составляет 67 тысяч рублей.

Решением суда с ответчика в пользу истицы взысканы ущерб, причиненный в результате пожара, штраф, расходы по оплате независимой оценки стоимости восстановительного ремонта, компенсация морального вреда в общем размере 109 тысяч рублей.