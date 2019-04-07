Ангарчанка зимой переморозила трубы в квартире и залила соседа

Ангарск, 8.04.19 (ИА «Телеинформ»), - Ангарчанке придется выплатить соседу 300 тысяч рублей компенсации за нанесенный ущерб.

Как сообщает пресс-служба Ангарского городского суда, с исковым заявлением о взыскании ущерба, причиненного в результате затопления квартиры, к ним обратился мужчина, проживающий в 30 микрорайоне.

Он сообщил, что еще в ноябре 2017 года в квартире, расположенной этажом выше, лопнул радиатор отопления, и его залило. В результате в квартире истца образовались дефекты напольного покрытия, стен, потолка, межкомнатной двери и мебели.

Причиной затопления стало халатное отношение жильцов к отопительным приборам зимой. После вынужденного вскрытия квартиры сотрудниками МЧС и полицией было обнаружено, что окна открыты, а батареи в комнатах перекрыты. Температура наружного воздуха ночью тогда составляла -34, -36 градусов, в результате чего и лопнул радиатор отопления, возникла аварийная ситуация.

На суде истец представил акты экспертиз о стоимости поврежденного заливом имущества и восстановительного ремонта.

Представитель ответчицы, не оспаривая факт затопления, не согласился с заключением экспертизы, полагал, что выводы эксперта недостаточно ясны, содержат недостоверные расчеты. По ходатайству стороны ответчика по делу была назначена судебная экспертиза, производство которой было поручено ООО «Оценщик».

Заключение судебной экспертизы было принято в качестве надлежащего доказательства, подтверждающего размер ущерба. По решению суда с ответчицы в пользу истца взысканы в счет возмещения ущерба, причиненного в результате затопления, расходы по оценке ущерба и на оплату услуг представителя в общем размере 300 тысяч рублей.