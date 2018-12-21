Ангарск назвали лучшим из городов Иркутской области по качеству жизни в 2018 году

Иркутская область, 23.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Ангарск, Иркутск и Братск вошли в рейтинг городов России по качеству жизни в 2018 году, подготовленный порталом недвижимости Domofond.ru.

По результатам опроса, в котором приняли участие 64 870 человек по всей России, был составлен рейтинг 150 городов по качеству жизни.

Ангарск занял в рейтинге 54 место. Опрошенные горожане поставили 5,9 баллов за чистоту, 4,8 балов – за соотношение доходов и стоимости жизни, 6,4 баллов – за экологию, 6,9 баллов – инфраструктуре для детей, 7,7 баллов – соседям, 5,5 баллов – ЖКХ, 6,2 баллов – безопасности, 8,7 баллов – магазинам, 6,2 баллов – спорту и отдыху, 7,6 баллов – общественному транспорту, 5,1 баллов – дорогам и парковкам, 6,7 баллов – тишине.

Иркутску отведено 84 место. Чистоту жители областного центра оценили в 5,7 баллов, соотношение доходов и стоимости жизни – в 4,4 балла, экологию – в 6,2 балла, инфраструктуре для детей и соседям поставили 7,2 баллов, ЖКХ – 5,5 баллов, безопасности – 6,3 баллов, магазинам – 8,3 баллов, спорту и отдыху – 5,9 баллов, общественному транспорту – 7 баллов, дорогам и парковкам – 4,5 балла, тишине – 6,1 баллов.

На 120 месте оказался Братск. Чистоте города поставили 6,1 баллов, соотношению доходов и стоимости жизни – 3,9 балла, экологии – 4,2 балла, инфраструктуре для детей – 6,5 баллов, соседям – 7,6 баллов, ЖКХ и безопасности – 6,2 баллов, магазинам – 8,6 баллов, спорту и отдыху – 5,2 баллов, общественному транспорту – 6,6 баллов, дорогам и парковкам – 4,3 балла, тишине – 6,4 баллов.