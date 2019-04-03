«Ангарские каскады» в Братске обещают «довести до ума» к 15 июня

Братск, 4.04.19 (ИА «Телеинформ»), - Подрядчик выполнит все работы по устранению замечаний на сквере «Ангарские каскады» к 15 июня 2019 года, сообщает пресс-служба администрации Братска. Напомним, в 2018 году в Братске было реализовано два проекта по благоустройству общественных территорий – это территория в районе дома №3 по ул. Профсоюзная в жилом районе Бикей и сквер «Ангарские каскады» в районе ТКЦ «Братск-АРТ». Эти объекты набрали наибольшее количество голосов по итогам рейтингового голосования, которое проводилось в Братске в марте 2018 года. В ходе работ подрядчикам и исполнителям неоднократно указывалось на существенное отставание от графика, замечания по уровню организации работ и качеству их исполнения. Особенно много претензий было по исполнению работ на «Ангарских каскадах» – по контракту работы на объектах должны были завершиться к 1 ноября прошлого года, но фактически акты подписали 10 декабря, по работам в Бикее – 19 декабря. За срыв сроков исполнения работ подрядчикам предъявлены штрафы в размере соответственно 178 и 31 тысяча рублей. Также, в соответствии с контрактом, все выявленные в течение трех лет недостатки подрядчик будет устранять по гарантийным обязательствам за свой счет. Заместитель мэра Братска по городскому хозяйству и строительству Михаил Гарус 3 апреля доложил главе города Сергею Серебренникову, что по «Ангарским касакадам» уже составлен график производства работ и устранению замечаний. Подрядная организация свои обязательства признает и гарантирует их исполнение. К работам уже приступили. В настоящее время проводится ремонт вышедших за зиму из строя элементов конструкций благоустройства, очистка территории от крупного мусора и другие работы. А когда почва отойдет от мерзлоты, будут приведены в порядок газоны, посеяна трава. Будет проведена, где это необходимо, заменена плитки и др. Основные работы начнутся ориентировочно с 10 апреля, когда окончательно сойдет лед. ТЕПЕРЬ: новости ЖКХ в Иркутске и области — в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... братск

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