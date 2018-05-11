ТЕМЫ
Архив
< Мая 2018>
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
Сегодня
ЖКХ
11.05.2018

Батареи в Иркутске выключат 14 мая

Иркутск, 11.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Отопительный сезон в Иркутске завершается 14 мая. Об этом сообщила заместитель мэра – председатель комитета городского обустройства мэрии Елена Федорова.

Решение по отключению от отопления связано с установлением устойчивой плюсовой температуры воздуха.

  • В соответствии  с постановлением правительства РФ «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» отопительный период заканчивается не ранее дня, следующего за днем окончания пятидневного периода, в течение которого среднесуточная температура наружного воздуха – выше 8 градусов по Цельсию. Такой период был зафиксирован в Иркутске с 22 по 26 апреля.

Как сообщает пресс-служба администрации Иркутска, с 14 мая теплосетевые, теплоснабжающие и управляющие организации будут обеспечивать перевод тепловых сетей и пунктов в летний режим работы. После этого будут проведены гидравлические испытания системы отопления в городе, которые продлятся не менее двух недель. Испытания пройдут поэтапно, согласно графику, который составляется ресурсоснабжающими организациями.

Кстати, собственники жилых помещений в многоквартирных домах могут решением общего собрания самостоятельно обозначить дату ограничения теплоснабжения для своего дома в зависимости от температурного режима в помещениях.

ТЕПЕРЬ: новости ЖКХ в Иркутске и области — в Telegram

Тайны ЖКХ - изнутри

Загрузка...

Сервис для бизнеса

Тэги:
 
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске