|ЖКХ
|11.05.2018
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Батареи в Иркутске выключат 14 мая
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Иркутск, 11.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Отопительный сезон в Иркутске завершается 14 мая. Об этом сообщила заместитель мэра – председатель комитета городского обустройства мэрии Елена Федорова.
Решение по отключению от отопления связано с установлением устойчивой плюсовой температуры воздуха.
Как сообщает пресс-служба администрации Иркутска, с 14 мая теплосетевые, теплоснабжающие и управляющие организации будут обеспечивать перевод тепловых сетей и пунктов в летний режим работы. После этого будут проведены гидравлические испытания системы отопления в городе, которые продлятся не менее двух недель. Испытания пройдут поэтапно, согласно графику, который составляется ресурсоснабжающими организациями.
Кстати, собственники жилых помещений в многоквартирных домах могут решением общего собрания самостоятельно обозначить дату ограничения теплоснабжения для своего дома в зависимости от температурного режима в помещениях.
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