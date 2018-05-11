Батареи в Иркутске выключат 14 мая

Иркутск, 11.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Отопительный сезон в Иркутске завершается 14 мая. Об этом сообщила заместитель мэра – председатель комитета городского обустройства мэрии Елена Федорова. Решение по отключению от отопления связано с установлением устойчивой плюсовой температуры воздуха. В соответствии с постановлением правительства РФ «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» отопительный период заканчивается не ранее дня, следующего за днем окончания пятидневного периода, в течение которого среднесуточная температура наружного воздуха – выше 8 градусов по Цельсию. Такой период был зафиксирован в Иркутске с 22 по 26 апреля. Как сообщает пресс-служба администрации Иркутска, с 14 мая теплосетевые, теплоснабжающие и управляющие организации будут обеспечивать перевод тепловых сетей и пунктов в летний режим работы. После этого будут проведены гидравлические испытания системы отопления в городе, которые продлятся не менее двух недель. Испытания пройдут поэтапно, согласно графику, который составляется ресурсоснабжающими организациями. Кстати, собственники жилых помещений в многоквартирных домах могут решением общего собрания самостоятельно обозначить дату ограничения теплоснабжения для своего дома в зависимости от температурного режима в помещениях. ТЕПЕРЬ: новости ЖКХ в Иркутске и области — в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... администрация иркутска

елена федорова

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