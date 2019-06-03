|ЖКХ
|04.06.2019
|
|
Берег реки Ушаковки благоустроят в Иркутске этим летом
|
Иркутск, 4.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Управление капитального строительства города Иркутска выбирает подрядчика для проведения работ по благоустройству общественной территории "Берег реки Ушаковки". Заявки на участие в электронном аукционе принимаются до 17 июня.
Общая сумма закупки составляет 29 039 237 рублей, средства будут выделены из бюджета Иркутска.
Работы по благоустройству общественной территории должны быть завершены не позже 15 октября 2019 года.