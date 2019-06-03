Берег реки Ушаковки благоустроят в Иркутске этим летом

Иркутск, 4.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Управление капитального строительства города Иркутска выбирает подрядчика для проведения работ по благоустройству общественной территории "Берег реки Ушаковки". Заявки на участие в электронном аукционе принимаются до 17 июня. Общая сумма закупки составляет 29 039 237 рублей, средства будут выделены из бюджета Иркутска.



План работ включает в себя: демонтаж старых железобетонных конструкций,

подготовку площадки,

асфальтирование парковки, площади, велосипедных и пешеходных дорожек, зоны скейт-парка и скалодрома,

организацию наружного освещения,

установку лавочек и урн,

озеленение прилегающей территории. Работы по благоустройству общественной территории должны быть завершены не позже 15 октября 2019 года.



Заявки на участие в торгах принимаются до 17 июня. Электронный аукцион пройдет 21 июня в 09:15 на площадке ЗАО "Сбербанк-АСТ". ПОДЕЛИТЬСЯ: НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ: иркутск

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