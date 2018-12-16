Березовую рощу в Университетском предложили включить в программу благоустройства Иркутска

Иркутск, 17.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Инициативная группа преподавателей Иркутского государственного университета обратилась к администрации Иркутска с просьбой включить в план работ на 2019 год благоустройство березовой рощи в Университетском рядом с общежитием ИГУ.

Их поддержал председатель думы Иркутска, депутат по избирательному округу №28 Евгений Стекачев, сообщает пресс-служба думы.

По словам представителей инициативной группы, за последние годы Университетский превратился из спального района в один из самых густонаселенных микрорайонов города с огромной транспортной нагрузкой. С учетом индустриально-строительной эксплуатации земель населенных пунктов важное значение приобретает создание зеленых уголков и рекреационных территорий, к которым относится и роща.

Администрацией Иркутска активно ведется благоустройство Университетского: укреплен вал со стороны дороги, обустроена лестница от остановки «Гуманитарный центр» к Юридическому институту, Сибирско-американскому факультету, общежитиям; отсыпана дорожка. Евгений Стекачев за счет внебюджетных средств инициировал ремонт подземного перехода, который долгое время был заброшен, а также благоустройство остановки «Гуманитарный центр». Как считают преподаватели ИГУ, в таких условиях есть смысл обратить внимание и на рощу, чтобы создать в ней комфортные условия для отдыха и прогулок.

В рамках планируемого благоустройства предлагается провести следующие мероприятия:

- расширить и заасфальтировать тротуар от Юридического института ИГУ к роще;

- обустроить лестницу со стороны Юридического института ИГУ к остановке через рощу (в настоящее время там пролегает стихийная тропинка);

- обустроить асфальтированный заезд и парковочный «карман» за детской площадкой, высадить по периметру площадки деревья или кустарники, установить дополнительные игровые формы;

- укрепить склон рощи со стороны Юридического института ИГУ, высадить там саженцы березы;

- обустроить освещение на территории рощи, установить по периметру скамейки и урны.

Кроме того, необходимо предусмотреть регулярную уборку рощи. В том числе перед началом работ по благоустройству необходимо организовать вывоз мусора. В субботнике примут участие студенты Иркутского государственного университета.

Возможность включения заявки в программу «Формирование комфортной городской среды» на 2019 год будет рассмотрена комитетом по управлению Свердловским округом совместно с жителями и депутатом. По правилам программы, предлагаемое к благоустройству общественное пространство должно пройти процедуру общественного голосования. Работы будут проведены на объектах-победителях.