ТЕМЫ
Архив
< Октябрь 2018 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Сегодня
ЖКХ
05.10.2018

Бюджет Ангарска заплатил за ветхие дома, который так и не снесли

Ангарск, 5.10.18 (ИА «Телеинформ»), - В Ангарске следователи СУ СКР по Иркутской области возбудили уголовное дело по факту превышения должностных полномочий структурным подразделением администрации городского округа. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, в июне-августе 2017 года управление по капитальному строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи администрации Ангарского городского округа заключило муниципальный контракт на выполнение работ по сносу аварийных домов и очистке территорий.

В октябре 2017 года на основании акта выполненных работ подрядчику выплатили из бюджета муниципалитета 1 млн 492 тысячи 500 рублей. При этом работы фактически выполнены не были. Это установили во время прокурорской проверки.

В настоящее время следователями СКР проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств. Проведены обыски в квартирах и на рабочих местах в администрации АГО и офисах подрядчика, изъята необходимая документация.

ТЕПЕРЬ: новости ЖКХ в Иркутске и области — в Telegram

Тайны ЖКХ - изнутри

Загрузка...

Сервис для бизнеса

Тэги:
 
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске