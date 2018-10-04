Бюджет Ангарска заплатил за ветхие дома, который так и не снесли

Ангарск, 5.10.18 (ИА «Телеинформ»), - В Ангарске следователи СУ СКР по Иркутской области возбудили уголовное дело по факту превышения должностных полномочий структурным подразделением администрации городского округа. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, в июне-августе 2017 года управление по капитальному строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи администрации Ангарского городского округа заключило муниципальный контракт на выполнение работ по сносу аварийных домов и очистке территорий.

В октябре 2017 года на основании акта выполненных работ подрядчику выплатили из бюджета муниципалитета 1 млн 492 тысячи 500 рублей. При этом работы фактически выполнены не были. Это установили во время прокурорской проверки.

В настоящее время следователями СКР проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств. Проведены обыски в квартирах и на рабочих местах в администрации АГО и офисах подрядчика, изъята необходимая документация.