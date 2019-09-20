Благоустройство мемориала жертв политических репрессий в Пивоварихе приостановлено

Иркутский район, 18.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Благоустройство мемориала жертв политических репрессий в посёлке Пивовариха Иркутского района приостановлены из-за необходимости откорректировать проект. Как оказалось, на территории нельзя строить запланированный двухэтажный информационный центр, где должны были разместить сведения обо всех захороненных здесь. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.

Как пояснил руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области Андрей Фоменко, Росавиация запретила возводить объект капитального строительства, мемориал находится в торце взлётно-посадочной полосы аэропорта Иркутска, в зоне действия авиационных радиомаяков и глиссады – траектории, по которой самолёты снижаются на посадку. Размещение там объектов капитального строительства может влиять на работу навигационных систем и безопасность полётов.

В результате корректировки проектной документации и исключения из строительства здания информационного центра, объём планируемых работ и их общая стоимость снизилась практически в половину. Поскольку теперь проект требует изменения цены и объёма работ по договору более чем на 10%, Центр по сохранению историко-культурного наследия Иркутской области обязан расторгнуть договор, а подрядчик должен вернуть ранее полученный аванс за вычетом стоимости фактически выполненных работ.

Договор был заключён осенью 2018 года. Согласно его условиям, компания – подрядчик получила аванс, составляющий 30% общей стоимости работ – это 18 млн рублей. Он должен был построить информационный центр, установить стены памяти с нанесёнными известными фамилиями погибших, звонницу, фонари, скамейки, проложить новую сеть дорожек, высадить деревья и кустарники, оборудовать парковку.

Из-за длительных согласований с Росавиацией работы пришлось приостановить. Специалисты компании успели провести только подготовительные работы по организации строительной площадки, вырубку лесных насаждений, разработку грунта и рытьё двух котлованов под фундамент информационного центра и размещения пожарных резервуаров для него. Один из-за отмены строительства здания информационного центра уже засыпали, второй ликвидируют в ближайшее время. Сейчас осуществляется приёмка фактически выполненных работ, затем договор будет расторгнут и осуществлен возврат аванса.

– В настоящее время новый проект благоустройства мемориала согласован с Росавиацией, а сметная документация на проведение работ готовится к прохождению проверки достоверности определения сметной стоимости, после этого будет заключён новый договор на выполнение работ по благоустройству мемориала и работы там будут продолжены. Об их прекращении речи не идёт. Сохранение памяти о страшных событиях 1937-39 годов является приоритетным для правительства Иркутской области и службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области, – сказал Андрей Фоменко.

По предварительным оценкам, рядом с посёлком Пивовариха захоронены около 18 тысяч человек, расстрелянных в 1937-40 годы во время сталинских репрессий. До начала приспособления было проведено геофизическое и натурное обследование «Зоны скорби» – 171 гектара лесного массива, где могли находиться ранее неизвестные рвы-накопители с останками погибших. Новые места захоронений обнаружены не были.