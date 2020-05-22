Благоустройство спорткомплекса «Авиатор» в Иркутске планируется завершить до конца лета

Иркутск, 24.05.20 (ИА «Телеинформ»), – До конца лета текущего года будет завершено благоустройство спортивного комплекса «Авиатор». Об этом в ходе выездного совещания мэру Иркутска Руслану Болотову доложили представители подрядной организации.

Планируется заменить ограждение спорткомплекса, установить опоры освещения футбольного поля и по периметру комплекса. Также сделают яму для прыжков в длину, трибуны для зрителей на 350 посадочных мест, площадки для сдачи норм ГТО. Кроме этого, выполнят асфальтирование парковочных мест, благоустройство территории и её озеленение, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

– Важно, чтобы занятия спортом в спорткомплексе «Авиатор» были доступны для всех желающих, в том числе для жителей ближайших домов. В целом сегодня ставлю задачу, чтобы в каждом районе города был значимый спортивный объект, который работал бы круглогодично. Важно совместно с депутатским корпусом провести анализ имеющихся спортивных объектов и определить возможные площадки для строительства новых сооружений, – подчеркнул мэр Руслан Болотов.

В частности, в администрации города уже подготовлены предложения по застройке спортобъектами нескольких площадок. Среди них остров Конный, где имеется возможность возвести полноценный спортивный комплекс; парковая зона на пересечении улиц Марии Ульяновой, Маршала Говорова и Красного Пути во II Иркутске позволяет восстановить стадион; в 1-м Советском переулке целесообразно строительство ФОКа с бассейном. Также рассматривается территория в районе жилого комплекса «Эволюция».

Напомним, в предыдущие годы в спортивном комплексе «Авиатор» был выполнен капитальный ремонт здания стадиона, обустроены раздевалки, а также помещения для проката спортинвентаря, тренерских и душевых. Также капитально отремонтирован зал силовой подготовки. Выполнен капремонт футбольного поля – обустроены беговые дорожки с резиновым покрытием, водоотводные лотки и дренажные колодцы, искусственное покрытие на футбольном поле.