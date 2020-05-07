Иркутская область, 7.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Более 50% муниципалитетов Приангарья заключили контракты на отлов и содержание бездомных животных. Остальные муниципальные образования проводят конкурсные процедуры. Об этом сообщает Служба ветеринарии региона.

В ведомстве напомнили, что в марте в сторону увеличения изменился способ расчета норматива на отлов и содержание животных без владельцев. Стоимость по этим видам услуг теперь рассчитывается отдельно по собакам и кошкам. На основании областного закона приказом службы ветеринарии установлена усредненная общая стоимость услуг по отлову, транспортировке и содержанию собак без владельцев в размере 5930 рублей на одну собаку и средняя стоимость таких же услуг для кошек в размере 3520 рублей на одну особь.

Служба ветеринарии довела до органов местного самоуправления информацию по использованию новых нормативов для проведения конкурсных процедур.

– Сейчас есть понимание у муниципалитетов, а также у специализированных организаций по работе с новыми нормативами. Муниципальные образования активно включаются в этот процесс, – сказал руководитель службы ветеринарии Иркутской области – главный государственный ветеринарный инспектор Сергей Шевченко.

Кроме того, служба ветеринарии сейчас ведет работу по созданию в Иркутской области нескольких государственных приютов для содержания животных без владельцев. Строительство таких объектов предполагается в Иркутском, Тулунском и Братском районах. Основные этапы дорожной карты по созданию этих объектов предполагают определение земель, подготовку документации, проведение проектных и изыскательных работ в 2020 году, этап строительства приютов запланирован на второй квартал 2021 года.