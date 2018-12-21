Более 50 вопросов рассмотрели на заседании комиссии по развитию ТОС в Иркутске

Иркутск, 22.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Более 50 вопросов было рассмотрено на заседании комиссии по развитию территориальных общественных самоуправлений под председательством мэра областного центра Дмитрия Бердникова. Основными темами для обсуждения стали благоустройство, ремонт и строительство дорог, тротуаров, строительство социальных объектов.

Как сообщает пресс-служба администрации Иркутска, об итогах и планах реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» рассказала заместитель мэра – председатель комитета по городскому обустройству Елена Федорова. Она отметила, что при непосредственном участии территориальных общественных самоуправлений решено большое количество вопросов местного значения. Это благоустройство рощи на Синюшиной горе, сквера «Мира» на пересечении улиц Сибирских партизан и Шпачека, сквера на улице Чудотворская, Курсантского сквера в микрорайоне ИВВАИУ, ремонт дворовых территорий. Представители ТОС принимают активное участие в соучаствующих проектированиях по объектам благоустройства на 2019 год.

Представителями ТОСов от каждого округа Иркутска были представлены доклады о результатах работы в 2018 году. Кроме того, на заседании комиссии обсудили более 50 вопросов, поступивших от территориальных общественных самоуправлений. Они касались освещения улиц, гравирования и асфальтирования дорог частного сектора, устройства ливневых канализаций и пешеходных переходов, обрезки деревьев.