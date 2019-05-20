Более 500 деревьев высадили общественники в ходе акции «Мой зеленый Иркутск»

Иркутск, 19.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В рамках акции «Мой зеленый Иркутск» с 16 по 18 мая на 14 площадках города было высажено более 500 крупномерных саженцев. В посадке деревьев приняли участие около тысячи человек – представители молодежных и спортивных организаций, национально-культурных центров, инициативные группы жителей. Мэр города Дмитрий Бердников совместно с представителями общественных организаций и ТОСов высадил деревья на островах Юность и Конный. На Конном было посажено 30 саженцев вяза, сосны, груши и березы, на острове Юность – 14 елей, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.



– Обновление зеленого фонда необходимо, так как срок жизни зеленых насаждений в среднем 40 лет. Акция стала уже доброй традицией. Кроме экологической составляющей, мы улучшаем облик города, создаем условия для комфортного отдыха горожан и гостей Иркутска. С каждым годом удается увеличивать число высаженных молодых деревьев. Важно, что увеличивается и число участников акции. Все мероприятия проходят под контролем специалистов-экологов , – отметил Дмитрий Бердников.



18 мая молодые деревья также высадили на улице Улан-Баторской и в микрорайоне Зеленый. Ранее акция прошла на территориях Вампиловского сквера, сквера Волконского и сквера на пересечении улиц Полины Осипенко и Чкалова, парка «Победа», Пади Долгой, зеленой зоны на пересечении улиц Ширямова и Пискунова, а также на бульваре Гагарина, на улицах Сибирских Партизан и Дальневосточная, в микрорайоне Топкинский. ПОДЕЛИТЬСЯ: НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ: администрация иркутска

дмитрий бердников

иркутск Тэги: View the discussion thread.