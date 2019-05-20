|ЖКХ
|19.05.2019
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Более 500 деревьев высадили общественники в ходе акции «Мой зеленый Иркутск»
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Иркутск, 19.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В рамках акции «Мой зеленый Иркутск» с 16 по 18 мая на 14 площадках города было высажено более 500 крупномерных саженцев. В посадке деревьев приняли участие около тысячи человек – представители молодежных и спортивных организаций, национально-культурных центров, инициативные группы жителей.
Мэр города Дмитрий Бердников совместно с представителями общественных организаций и ТОСов высадил деревья на островах Юность и Конный. На Конном было посажено 30 саженцев вяза, сосны, груши и березы, на острове Юность – 14 елей, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.