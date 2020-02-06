Более миллиарда рублей выделили в Иркутской области на благоустройство в рамках партпроекта «Городская среда»

Иркутская область, 6.02.20 (ИА «Телеинформ»), - Рабочее совещание по реализации проекта «Городская среда» партии «Единая Россия» в Приангарье в 2020 году под председательством координатора партпроекта, депутата областного парламента Натальи Дикусаровой прошло в Иркутске на площадке исполнительного комитета партии. Участники обсудили проблемы реализации партпроекта, с которыми муниципалитеты столкнулись в 2019 году, а также сформировали план работы на текущий год. Распределение средств на исполнение проекта завершено. В ближайшее время будут составлены соглашения между министерством и муниципалитетами, и разыграны контракты. Уже в марте подрядчики смогут приступить к работам на объектах, сообщает пресс-служба ИРО ВПП ЕР. – Поскольку мы являемся инициаторами проекта «Городская среда», то будем продолжать осуществлять общественный и партийный контроль сроков и качества выполнения работ. Делать мы это будем вместе с жителями, которые определяли территории для благоустройства, и естественно хотят наблюдать за процессом работы, видеть конечный результат. Еще одна важная задача – концу марта должны быть определены подрядчики, которые будут выполнять работы по благоустройству. До этого времени мы должны обсудить с жителями проекты, которые у них будут реализовываться. Проекты уже прошли государственную экспертизу, но мы должны еще раз обсудить с жителями, что планируется сделать, в каком объеме, чтобы они все видели, сами участвовали в общественном контроле процесса благоустройства, вносили предложения, которые на их взгляд могут улучшить проект, – обратилась к представителям территорий Наталья Дикусарова. Региональный координатор партпроекта «Городская среда» напомнила участникам рабочего совещания о том, что в 2019 году вопросы реализации партпроекта впервые были взяты на партийный и общественный контроль, когда за каждым объектом был закреплен представитель «Единой России» и общественники. Это дало возможность своевременно выявлять недочеты и исправлять их в процессе благоустройства. В текущем году ответственные депутаты, партийцы, общественники также будут закреплены за каждым благоустраиваемым объектом во всех территориях региона. О ближайших задачах муниципалитетов в рамках реализации партпроекта напомнила представителям территорий начальник управления жилищной политики и стратегического развития министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области Елена Рябых. – Коллеги, традиционно в процессе реализации федерального партпроекта «Городская среда» мы опираемся на силы и возможности партии «Единая Россия». Мы помним, что этот проект – детище партии. Все эти годы мы тесно с вами сотрудничаем, реализовывая этот проект, и в дальнейшем, конечно, рассчитываем на вашу поддержку и помощь. Особенно в мониторинге процесса благоустройства объектов, – отметила она. Елена Рябых напомнила представителям территорий предельные сроки контрактования на текущий год: для придомовых территорий – 1 мая, для общественных пространств – 1 июля. В 2019 году в проекте «Городская среда» приняли участие 69 муниципальных образований Иркутской области. Реконструировано 196 дворов и благоустроено 97 общественных пространств и скверов. В 2020 году в партпроекте примут участие уже 76 муниципалитетов Приангарья. Из бюджетов всех уровней на эти цели будет направлено около 1 млрд 200 млн рублей. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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