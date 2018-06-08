Больше тысячи домов в Иркутской области исключили из программы капремонта

Иркутская область, 8.06.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области, начиная с 2014 года, из программы капитального ремонта исключил 1,1 тысячу многоквартирных домов. Все они признаны аварийными, сообщает со ссылкой на гендиректора областного фонда капитального ремонта Кирилла Сороковикова пресс-служба регправительства.

В марте 2018 года программу актуализировали и исключили 237 домов, в июне в министерство жилищной политики направлены предложения об исключении еще 61 дома, признанных аварийными.

Всего в 2018 году запланировано отремонтировать 825 многоквартирных домов (МКД) на общую сумму более 4,7 млрд рублей. До начала июня было объявлено 95 аукционов по привлечению подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД, расположенных на территории Иркутской области. Заключено 50 договоров с подрядными организациями на выполнение работ в 413 многоквартирных домах.

До 20 июня будут заключены договоры с победителями аукционов в отношении 318 многоквартирных домов. Проводится работа по подготовке документации для проведения электронного аукциона и принятию решения о согласовании видов и стоимости работ по 94 МКД.

Уже начата приёмка выполненных работ на отдельных домах в Усолье-Сибирском, Черемхово, посёлке Карлук Иркутского района, Ангарске и Бирюсинске. Обследовано более ста домов, к ремонту которых планируется приступить в 2019 году. Подготовлены дефектные ведомости и локальные сметные расчеты по МКД в Черемхово (34 дома), Нижнеудинске (19), Усолье-Сибирском (14), Бодайбо (17), Тайшете (18), посёлке Залари (пять) и других населённых пунктах.