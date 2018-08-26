Братчане пожаловались на отсутствие света по дороге в морг

Братск, 27.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Жители Братска пожаловались на отсутствие фонарей на дороге, которая ведет к городскому моргу. Об этом сообщает пресс-служба «Гражданского патруля».

– По словам горожан, несмотря на то, что сама территория учреждения освещена, дорога по вечерам наводит на них жути, – говорят общественники.

Активисты считают, что администрации города нужно провести свет на этом участке. Учитывая, что в осенне-зимний период темнеть начинает довольно рано, просьба добавить несколько дополнительных фонарей к учреждению не будет лишней, говорят они.

«Гражданский патруль» обратился в администрацию Братска с просьбой привести улицу в должный вид.