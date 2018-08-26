|ЖКХ
|27.08.2018
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Братчане пожаловались на отсутствие света по дороге в морг
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Братск, 27.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Жители Братска пожаловались на отсутствие фонарей на дороге, которая ведет к городскому моргу. Об этом сообщает пресс-служба «Гражданского патруля».
– По словам горожан, несмотря на то, что сама территория учреждения освещена, дорога по вечерам наводит на них жути, – говорят общественники.
Активисты считают, что администрации города нужно провести свет на этом участке. Учитывая, что в осенне-зимний период темнеть начинает довольно рано, просьба добавить несколько дополнительных фонарей к учреждению не будет лишней, говорят они.
«Гражданский патруль» обратился в администрацию Братска с просьбой привести улицу в должный вид.
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