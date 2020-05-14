Братску планируют выделить более 650 миллионов рублей на реализацию проекта «Чистый воздух»

Братск, 14.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Проект постановления правительства РФ предусматривает выделение Иркутской области межбюджетных трансфертов в размере 650 миллионов 520 тысяч рублей на реализацию федерального проекта «Чистый воздух» национального проекта «Экология». Об этом сообщает пресс-служба губернатора.

В федеральный проект «Чистый воздух» Братск включен как город с очень высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха. К 2024 году выброс вредных веществ необходимо сократить на 20%.

На средства федерального бюджета в 2020-2021 годах планируется обновить подвижной состав общественного транспорта Братска, в том числе приобрести пассажирские автобусы и спецтехнику на газовом топливе для дорожно-коммунальных служб. Также предусматривается строительство распределительных сетей Центрального, Падунского и Правобережного районов Братска.

Всего же на финансирование мероприятий по снижению уровня загрязняющих веществ в атмосферном воздухе промышленных городов России в федеральном бюджете предусмотрено 12,8 млрд рублей. Напомним, что, кроме Братска, в федеральный проект «Чистый воздух» национального проекта «Экология» вошли еще 11 промышленных городов России.