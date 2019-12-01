|ЖКХ
|01.12.2019
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Часть Иркутска и поселок Маркова 2 декабря на время останутся без света
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Иркутск, 1.12.19 (ИА «Телеинформ»), - На странице "Иркутской электросетевой компании" в Фейсбуке опубликован график плановых отключений электроэнергии на понедельник, 2 декабря.
В течение дня без света на несколько часов частично останутся Правобережный, Октябрьский, Ленинский и Свердловский районы города, а также поселок Маркова.
Уточнить, в какое время и в каких домах будет отсутствовать электроснабжение, можно
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