Часть Иркутска и поселок Маркова 2 декабря на время останутся без света

Иркутск, 1.12.19 (ИА «Телеинформ»), - На странице "Иркутской электросетевой компании" в Фейсбуке опубликован график плановых отключений электроэнергии на понедельник, 2 декабря.

В течение дня без света на несколько часов частично останутся Правобережный, Октябрьский, Ленинский и Свердловский районы города, а также поселок Маркова.

Уточнить, в какое время и в каких домах будет отсутствовать электроснабжение, можно по ссылке .