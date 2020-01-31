|ЖКХ
|01.02.2020
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Четыре села в Осинском районе подключат к центральному водопроводу
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Осинский район, 1.02.20 (ИА «Телеинформ»), – В Осинском районе центральное водоснабжение проведут в села Оса, Майск, Ирхидей и деревню Каха, сообщает RosTender.info. Работы будут выполнены в рамках федерального проекта «Чистая вода» и национального проекта «Экология» на 2018-2024 годы.
Администрация Осинского района
Воду жители населенных пунктов будут получать из водозабора, расположенного в 2 километрах от деревни Каха. Общая длина магистральных и распределительных трасс водопровода составит 56 км, из которых 22,5 км построят в две нитки. Автоматизированные насосные станции на водопроводе будут работать круглосуточно в течение всего года.
Заявки на участие в тендере от проектных организаций принимают до 14 февраля, 26 февраля станут известны итоги. Победитель должен будет подготовить проект водопровода до 15 декабря 2020 года.
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