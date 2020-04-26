|ЖКХ
|24.04.2020
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Холодную воду отключат в части Правобережного округа Иркутска
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Иркутск, 24.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Для планово-предупредительных ремонтных работ на сетях водопровода и канализации в части Правобережного округа Иркутска будет отключено холодное водоснабжение.
Как сообщает пресс-служба администрации Иркутска, отключение планируется с 22:00 часов 14 мая до 09:00 часов 16 мая в границах улицы Кожова, правого берега реки Ангары, левого берега реки Ушаковки, улиц Красноярская, Советская, Байкальская, Подгорная, Тимирязева, 3-го Июля.
На период отключения необходимо обеспечить запас воды, принять меры пожарной безопасности. Подвоз воды автоцистернами будет осуществляться только к социальным объектам (больницам, детским домам).
Подробнее со списком адресов, где будет производиться отключение, можно ознакомиться на сайте МУП «Водоканал»