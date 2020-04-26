Холодную воду отключат в части Правобережного округа Иркутска

Иркутск, 9.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 10 апреля на несколько часов для диагностики на тепловой сети будет отключено горячее водоснабжение и отопление в жилых домах в микрорайоне Ново-Ленино, а также по улице Карла Маркса, 30. Об этом сообщается на страницах оператора теплосетей Иркутска в соцсетях.