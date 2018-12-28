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ЖКХ
28.12.2018

Депутат Госдумы Андрей Чернышев оказал содействие в реконструкции бассейна в детском саду Братска

Братск, 28.12.18 (ИА «Телеинформ»), - В рамках последней в этом году региональной недели депутат Государственной думы от северных территорий Приангарья Андрей Чернышев побывал в детском саду №134 «Сказка» Братска. Ко Дню города в учреждении был принят в эксплуатацию реконструированный бассейн.

Как сообщает пресс-служба парламентария, работы провели благодаря его обращению в администрацию города, которая оперативно отреагировала.

– Летом ко мне обратились представители родительского комитета детского сада «Сказка», – отметил Андрей Чернышев. – После аварийной ситуации с горячим водоснабжением бассейн учреждения не работал почти два года. Я направил запрос мэру Братска Сергею Серебренникову, в котором также обозначил готовность содействия в решении проблемы.

В короткие сроки была разработана проектно-сметная документация, определен подрядчик, который выполнил в срок все необходимые работы. В чаше бассейна и во всех его помещениях заменены кафельная плитка, освещение, сантехника, системы отопления, окна и двери. Выполнено устройство приточно-вытяжной вентиляции и системы водоподготовки, отремонтированы комнаты для переодевания.

Мэр Братска рассказал, что работа по ремонту бассейнов в дошкольных учреждениях будет продолжена.

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