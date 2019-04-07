Директор УК в Усть-Куте предстанет перед судом, задолжав ИЭСК 5,6 миллиона рублей

Усть-Кут, 8.04.19 (ИА «Телеинформ»), - В Усть-Куте директор одной из управляющих компаний задолжала ООО «ИЭСК» 5,6 млн рублей.

Как сообщает пресс-служба УФССП по Иркутской области, она не спешила погашать долг, невзирая на соответствующее решение областного арбитражного суда и неоднократные уведомления от приставов.

– Полученные от коммерческой деятельности деньги директор управляющей компании тратила на иные цели, не связанные с погашением долга. Эти обстоятельства послужили основанием для возбуждения в отношении нее уголовного дела по части 2 статьи 315 УК РФ – уклонение от исполнения судебных решений. По окончании расследования должностное лицо предстанет перед судом, – пояснили в региональном УФССП.