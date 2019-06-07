Для юридических лиц в Приангарье снизили нормативы накопления мусора

Иркутская область, 7.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области по результатам сезонных замеров скорректировало приказ об установлении нормативов твердых коммунальных отходов (ТКО) для юридических лиц в сторону снижения, сообщает пресс-служба губернатора.

В течение 2018 и 2019 годов министерство совместно с региональными операторами по обращению с ТКО, органами местного самоуправления и юридическими лицами в соответствии с требованиями федерального законодательства проводились замеры по отдельным категориям потребителей.

– По результатам работы определен среднегодовой норматив накопления ТКО. При этом показатели для предприятий торговли, офисных зданий и предприятий общественного питания продемонстрировали значительное снижение даже в сравнении со средними нормативами в регионах, входящих в СФО, – говорят в областном правительстве.

По поручению губернатора Иркутской области Сергея Левченко плата для юридических лиц за услугу по обращению с ТКО будет пересчитана с 1 января 2019 года.