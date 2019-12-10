Для поселка Октябрьский, пострадавшего от наводнения этим летом, куплена водовозная машина

Чунский район, 10.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В поселке Октябрьский Чунского района появилась новая водовозная машина большой емкости на базе автомобиля КАМАЗ.

Вопрос с приобретением был решен депутатом Законодательного собрания Иркутской области Натальей Дикусаровой, которая обратилась в ПАО «Фармасинтез» с просьбой об оказании помощи поселку, серьезно пострадавшему во время наводнения летом этого года.

Ранее сообщалось о выделении в рамках ликвидации последствий ЧС министерством жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области небольшого по объему автомобиля ГАЗ для временного решения проблемы с подвозом воды в поселок, в котором поднявшиеся грунтовые воды сделали невозможным использование находящихся в Октябрьском источников питьевой воды.

- На встрече с главой Игорем Байковым выяснилось, что существует проблема с подвозом воды в поселок и что воду для жителей необходимо доставлять из соседнего поселка, - сообщила Наталья Дикусарова. - Машина с объемом цистерны в 4 кубических метра может покрыть только небольшую часть потребностей населенного пункта с численностью жителей 5 тысяч человек, поэтому и было принято решение о приобретении водовозной машины с объемом загружаемой воды в 10 тонн. Хочу поблагодарить компанию «Фармасинтез» за оказанную помощь.

Машина доставлена в поселок. В настоящее время осуществляется постановка транспортного средства на учет. Стоимость автомобиля около 5 миллионов рублей. В нижней части корпуса цистерны установлены донные клапаны, которые защищены от замерзания в зимнее время, сообщает пресс-служба ЗС.